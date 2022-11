Homem é preso suspeito de plantar maconha em sítio, em Jardim Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Policiais militares da ROTAM localizaram na propriedade rural 17 plantas de cannabis sativa (maconha)

Um homem foi preso na quinta-feira (10), por plantação de maconha em um sítio na propriedade dele, em Jardim Alegre. Policiais militares da ROTAM localizaram na propriedade rural 17 plantas de cannabis sativa (maconha).

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM recebeu denúncia que na propriedade rural onde em 2018 já havia sido localizado 50 pés de maconha, o proprietário estaria reincidindo cultivando plantas do entorpecente.

- LEIA MAIS: Homem é esfaqueado nas costas em Ivaiporã

continua após publicidade .

Diante das suspeitas, a equipe policial se deslocou até a propriedade rural onde não há residência nem morador e constatou a veracidade das denúncias.

Foi localizado no sítio 17 plantas de cannabis sativa. Os policiais então realizaram contato com a equipe do destacamento de Jardim Alegre informando o fato. A equipe de Jardim Alegre se deslocou até a residência do proprietário do sitio.

Ele foi encontrado nas proximidades da residência. Indagado se possuía mais entorpecente na residência disse que sim e autorizou a equipe a realizar buscas sendo encontrada certa quantidade do entorpecente.

Diante dos fatos suspeito e as plantas que foram arrancadas, foram entregues a Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para as providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News