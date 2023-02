Homem é preso suspeito de dirigir embriagado em Borrazópolis

Da Redação

Um homem foi preso na manhã de domingo (05-02) suspeito de dirigir embriagado com o filho de 4 anos dentro do carro, em Borrazópolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 10 horas, a mãe da criança acionou a Polícia Militar (PM) e disse que se separou do marido há uma semana, e no sábado deixou o filho do casal na casa de uma pessoa para que ela cuidasse.

Porém no período da manhã de domingo, o autor procurou a solicitante dizendo que iria pegar o filho para dar uma volta.

Como o autor apresentava estar embriagado, a solicitante não autorizou. Mesmo assim, o ex-marido pegou a criança e saiu com se veículo VW/Gol

Os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo transitando pela Avenida José Naline.

Realizada a abordagem, e como autor apresentava sinais de embriaguez, com fala enrolada, hálito etílico, olhos vermelhos e desordem nas vestes, foi oferecido o teste do bafômetro, porém ele se recusou.

Sendo então dada voz de prisão, o homem foi encaminhado à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal.

A criança foi entregue à mãe que compareceu ao local da abordagem. O veículo se encontrava em situação regular e foi entregue para um condutor habilitado.

