Homem é preso suspeito de assaltar duas vezes a mesma vítima

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (15), suspeito de praticar roubos. Segundo a Polícia Militar, ele é acusado de ter assaltado um jovem duas vezes em menos de meia hora, em Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe RPA foi acionada via Copom para a Rua Jacarezinho, onde o solicitante relatou ter sido vítima de roubo.

No local, a vítima disse aos policiais que o autor do roubo teria sido um rapaz, já conhecido do meio policial, contendo várias passagens.

Ele relatou que meia hora antes em frente a lanchonete Ripas, o autor que dizia estar armado o teria ameaçado e tomou sua carteira, subtraindo R$ 80,00.

Após sofrer o roubo foi caminhando para sua casa, localizada no Reservado, e quando na Rua Jacarezinho um homem de blusa de moletom cinza com touca, lhe deu voz de assalto novamente, a vítima informou que não havia dinheiro, pois acabara de ser roubado.

Disse ainda, que neste momento o autor puxou uma pulseira de prata do seu braço esquerdo, como não saiu facilmente, o assaltante lhe enforcou e o jogou no chão, desferindo socos, causando escoriações nos braços e joelho direito.

Quando o indivíduo estava saindo, a touca da blusa veio a cair, sendo possível reconhecer o autor, o mesmo que havia lhe roubado momentos antes. A equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento à vítima.

Prisão

A guarnição realizou diligências e encontrou o suspeito em frente ao Narguilés Pub. Ao perceber a presença da viatura, tentou se esconder, mesmo assim foi realizada a abordagem.

Foi encontrado no bolso do suspeito a quantia de R$ 12,25, ele trajava uma blusa de moletom cinza de touca, idêntica a descrita pela vítima.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor, e juntamente com a vítima foi encaminhado até a 6ª CIPM para confecção de documentos. Posteriormente o autor foi levado até a 54ª Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante.

