Homem é preso suspeito de ameaçar avô com machado é detido em Borrazópolis

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Um homem foi preso suspeito de ameaçar o próprio avô com um machado em Borrazópolis, na tarde de quarta-feira (7), após uma discussão familiar por questões financeiras e despesas domésticas.

Segundo a Polícia Militar, o idoso procurou o destacamento da cidade e relatou que o suspeito passou a persegui-lo com o machado depois do desentendimento.

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Ainda conforme o boletim, as ameaças de morte e agressões verbais continuaram mesmo após o avô tentar se afastar do local.

Diante da denúncia, equipes da PM foram até o endereço informado e abordaram o suspeito. Embora tenha negado o uso do machado, ele confirmou que houve a discussão familiar.

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A polícia considerou o risco à integridade física da vítima, que é idosa, e realizou a condução dos envolvidos por se tratar de um caso de violência doméstica.

Na sequência, avô e suspeito foram levados ao Hospital Municipal para exames de praxe. Depois, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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