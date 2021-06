Homem é preso por violência doméstica em Lunardelli

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Polícias Militares prenderam no sábado (5) por volta das 9 horas, um homem por violência doméstica na Praça Comendador Geremias Lunardelli, na cidade de Lunardelli.

Em contato com a vítima, ela contou aos policiais que descobriu um caso extraconjugal de seu convivente, decidindo por fim ao relacionamento.

Porém, o autor não aceitou e durante uma discussão, ele a puxou pelos cabelos e deu um empurrão, tomou seu aparelho de telefone celular e a trancou dentro de casa, inclusive, impedindo que fosse trabalhar e estabelecer qualquer tipo de contato com terceiros (amigos e familiares).

A vítima não apresentava nenhum hematoma aparente, mas relatou que estava com dores no braço devido ao empurrão e manifestou desejo de representação contra o autor.

Disse ainda, que são frequentes as ameaças pelo ex e que quando se desentende ele a mantém trancada dentro de casa sem poder falar com ninguém.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao agressor e levado para a delegacia de polícia civil de São João do Ivaí para serem tomadas as providências.