Homem é preso por violência doméstica e maus-tratos contra animais

A a ocorrência foi no conjunto Nossa Senhora do Rocio por volta das 15 horas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso em flagrante no domingo (23.09) por maus-tratos contra um cachorro e em seguida ameaçou a esposa, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência no conjunto Nossa Senhora do Rocio por volta das 15 horas.

Foi feito contato com a solicitante que contou aos agentes que o convivente chegou na casa embriagado e após uma discussão, ele teria desferido dois golpes com uma corrente no animal.

Quando a mulher interveio ele fez ameaças “se você entrar na frente vou bater em você também”.

Diante do interesse da vítima em representar contra o amásio, foi dada voz de prisão ao homem pelos crimes de violência doméstica e maus-tratos aos animais.

As partes foram encaminhadas à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

