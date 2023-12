Homem é preso por tráfico de drogas em Kaloré

Um homem foi preso por tráfico de drogas durante a noite desta quinta-feira (30) em Kaloré, no Vale do Ivaí. A prisão aconteceu após o suspeito ser abordado enquanto estava em um carro na rua Onice Melo Souza, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM) durante a abordagem no homem, que estava sozinho no carro, os agentes encontraram com ele cinco porções de cocaína prontas para a comercialização, segundo a PM.

Em seguia, o próprio homem teria afirmado na residência onde ele mora haviam mais drogas. Os policiais afirmaram que foram até a casa do suspeito, e em vistoria pelo local encontraram em cima de um guarda-roupas, mais uma porção de cocaína, e uma porção de maconha, além de 61 recipientes para a comercialização das drogas. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

