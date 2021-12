Da Redação

Homem é preso por saquear carga de frango em acidente

Um homem, de 30 anos, foi preso saqueando uma carga de frango congelado durante resgate de vítima, em um acidente na BR-376, na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (2).

A central de operações da Polícia Militar (PM) repassou que uma equipe do Corpo de Bombeiros, estava atendendo a um tombamento de carreta carregada com carne de frango congelada, na BR-376, e que várias pessoas estavam saqueando. Também havia risco de explosão em virtude de vazamento de combustível.

Com a chegada dos policiais ao local do acidente, os saqueadores empreenderam fuga, porém, foi possível conter um dos indivíduos com uma caixa de frango desossado de 10 quilos. Ele foi detido e posteriormente entregue à Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul .

O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana.