Homem é preso por receptação de motocicleta furtada em Ivaiporã

Imagem Ilustrativa - O motociclista foi preso por receptação de veiculo furtado

Uma equipe da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de Ivaiporã, localizou uma motocicleta furtada durante patrulhamento de rotina, na cidade, na manhã desta segunda-feira (21). Um motociclista que estava sem capacete chamou a atenção da equipe que fez a abordagem e descobriu o caso.

A patrulha encontrou o motociclista na Vila Monte Castelo. O homem, ao visualizar a viatura policial, tentou disfarçar a infração, estacionando a motocicleta em frente à escola municipal, no bairro. Ao ser abordado e feita a verificação no sistema, a equipe descobriu que a Yamaha YBR tinha um alerta de furto.

Questionado sobre o veículo, o motociclista relatou que um homem, conduzindo um Gol vermelho, disse para ele levar a motocicleta até o bairro para receber uma recompensa em entorpecentes. Ele disse, inclusive, que o Gol o acompanhava no trajeto, afastando-se quando houve a abordagem policial.

O rapaz foi preso por receptação e encaminhado para a Polícia Civil, para as providências legais. A motocicleta foi recolhida ao pátio da polícia.

MOTO RECUPERADA

Já no início da tarde, informada por populares, a Polícia Militar de Ivaiporã localizou no Jardim Aeroporto uma motocicleta Honda Titan, que havia sido furtada. O veiculo estava abandonado no bairro e havia sido furtado horas antes, na cidade. A motocicleta foi recolhida e entregue à Polícia Civil para os procedimentos.

