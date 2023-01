Homem é preso por receptação ao tentar furtar veículo em Califórnia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Homem suspeito de tentativa de furto foi preso por receptação de veiculo roubado

Uma tentativa frustrada de furto de veículo, na madrugada desta segunda-feira (02), em Califórnia, levou a Polícia Militar a fazer a prisão de um homem, que dirigia um outro veículo, furtado há cerca de 15 dias, na região.

A Polícia Militar foi acionada por uma mulher relatando que ouviu barulhos em frente sua casa, logo depois da meia noite, quando percebeu que o carro dele, um VW Gol, havia sido furtado. No entanto, o genro da vítima e o marido dela conseguiram recuperar o carro, que havia sido abandonado, momentos depois, na saída para Marilândia do Sul, no Vale do ivaí. Os dois trouxeram o Gol de volta para casa.





Um vigia da rua informou aos policiais que teria visto, nas imediações, uma Kombi, bege, que estaria estacionada próximo ao local onde o Gol teria sido recuperado. Segundo o vigia, quando ele viu, a Kombi estava sem ocupantes. Com isso, a PM passou a considerar a possibilidade de a Kombi estar sendo usada pelos responsáveis pela tentativa de furto do Gol.

A PM seguiu com diligência realizou rondas para tentar localizar a Kombi. A equipe seguiu pela rodovia em direção a Marilândia do Sul e, quando retornava para Califórnia, encontrou a Kombi, com dois ocupantes. Assim que deu sinal de abordagem, um homem que estava no banco de passageiro abriu a porta e fugiu pelo mato.

O motorista da Kombi foi abordado e preso em flagrante por receptação. Na checagem dos dados da Kombi no sistema, os policiais descobriram que havia um alerta de furto, ocorrido em Londrina, no dia 7 de dezembro. O homem disse que não conhecia o outro ocupante da Kombi, que conseguiu escapar dos policiais. A Kombi foi entregue à Polícia Civil de Marilândia do Sul.

