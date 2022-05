Homem é preso por realizar disparo e posse ilegal de arma

Da Redação

Um homem foi preso por disparo de arma de fogo e por posse irregular de armamento, na tarde de terça-feira (3), em Rio Branco do Ivaí.

Por volta das 14h30, a equipe da Polícia Militar recebeu informação de populares que teriam ouvido disparo de arma de fogo em um bar, e que o proprietário estava sozinho. Após os disparos o homem não foi mais visto, causando suspeita de ato extremo.

No local, os policiais encontraram a porta do bar somente encostada. Em um dos cômodos (fundos do bar) o homem estava deitado em um colchão dormindo e sobre a mesa um revólver marca Custer, 14 munições intactas e 11 deflagradas.

Diante dos fatos o homem foi preso em flagrante e levado para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal.