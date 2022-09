Homem é preso por posse de arma de fogo, após agredir enteada

Da Redação

Dikvulgação

A Equipe RPA de Faxinal, durante atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Ismael Pinto Siqueira, prendeu um indivíduo em posse de uma arma de fogo. Foi apreendida uma Garrucha cal. .32, que estava no interior da residência do suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi acionada por volta das 17h30, de segunda-feira (5), para atendimento a uma situação de violência doméstica, e a vítima estava sendo atendida no Hospital Municipal.

Os policiais se dirigiram à unidade hospitalar e conversaram com a mulher, que relatou que teve um desentendimento com seu padrasto e que em determinado momento, ele desferiu golpes com um guarda-chuva na cabeça e no braço esquerdo dela causando lesões.

Relatou ainda, que os desentendimentos são frequentes e que em data anterior, ele teria dito que possuía arma de fogo, e ela se encontrava com medo.

Na residência, os policiais conversaram com o autor sobre a arma de fogo, ele apresentou uma garrucha de dois canos aparentemente calibre .32 sem marca e numeração.

Sobre as agressões, ele afirmou que teve um desentendimento com a vítima e que ela havia partido para cima dele com socos e chutes que vieram a causar lesões.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o hospital para exame de lesões corporais e posteriormente entregue juntamente com a arma na 53° DRP de Faxinal para as providências de polícia judiciária.

