Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Faxinal

Um homem foi preso pela equipe Rádio Patrulha da Polícia Militar de Faxinal por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada por volta da 00h30 deste sábado, 30 de julho, na Avenida Eugênio Bastiani, centro de Faxinal.

Conforme informações da PM, o detido conduzia uma caminhonete S10 em atitude suspeita. A equipe optou por realizar um breve acompanhamento e analisar o comportamento do condutor, que ao notar que estava sendo acompanhado pela equipe policial, veio a realizar a conversão e retornar sentido trevo secundário.

Diante da suspeição, foi feita a abordagem, e durante busca pessoal no motorista e passageiro, nada de ilícito.

Porém, em busca veicular, foi localizado dentro do console central da camionete, uma pistola Glock, cal. 380, com capacidade para 13 tiros. A arma estava carregada e alimentada com 13 munições da marca CBC. Cal. 380, e em condição de uso.

No destacamento de Policia Militar, foi realizado a checagem da referida arma de fogo, que encontra-se em situação norma

O condutor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Faxinal para realizar o laudo de lesões corporais e, posteriormente, entregue na 53ª DRP de Faxinal para as providências cabíveis. A arma de fogo foi apreendida e o passageiro da caminhonete encaminhado como testemunha.

