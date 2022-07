Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Bom Sucesso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul

Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada deste domingo (31) por porte ilegal de arma de fogo em Bom Sucesso, pela Polícia Militar (PM).



continua após publicidade .

A equipe estava em patrulhamento quando viu um VW Golf preto, com som alto, e deu voz de abordagem ao motorista. De acordo com a PM, o homem estava com um revólver calibre 32 na cintura e sem munição.

Durante a revista no carro, a equipe localizou seis munições deflagradas em baixo do tapete. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News