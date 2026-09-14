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FACÃO

Homem é preso por porte ilegal de arma branca em Faxinal

Ele carregava um facão de 27 centímetros e um canivete escondido na roupa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por porte ilegal de arma branca em Faxinal
Autor homem estaria causando confusão em um - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por porte ilegal de arma branca na noite de domingo (13), no Centro de Faxinal. A PM encontrou um facão e um canivete com ele.

Segundo a polícia, uma mulher denunciou que o homem estaria causando confusão em um bar próximo ao destacamento. Os policiais localizaram o suspeito na esquina do destacamento. Ele carregava um facão com lâmina de aproximadamente 27 centímetros.

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Durante a revista, a equipe também encontrou um canivete Bianchi Inox escondido dentro da cueca. O homem apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada e odor de álcool, segundo a PM.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao destacamento para registro de um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP). O facão e o canivete foram apreendidos. Após os procedimentos, o homem foi liberado.

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canivete confusão em bar embriaguez FACÃO porte ilegal de arma prisão em flagrante
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