Homem é preso por porte de arma e injúria racial

Da Redação

Imagme ilustrativa

Um homem foi preso na madrugada de sábado (12) em Ivaiporã e encaminhado à delegacia, por porte ilegal de arma de fogo e injúria racial. A situação foi registrada em uma festa que ocorria em uma propriedade na PR-466.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe foi solicitada a comparecer ao local, onde segundo informações, estaria ocorrendo uma festa e os seguranças haviam detido um indivíduo portando arma de fogo.

No local, foi feito contato com segurança que informou que após ter sido ameaçado por alguns indivíduos que encontravam-se detidos, um deles estaria portando uma pistola Taurus calibre .380 com cinco munições intactas.

As partes foram encaminhadas inicialmente a 6ªcipm para confecção do B.O.U. e durante confecção do B.O.U. o detido se dirigiu ao segurança “você vai ver negrinho do diabo”, tal fato foi testemunhado pelos soldados. Posteriormente foram encaminhados a 54ª DRP para os procedimentos de praxe.