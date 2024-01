Homem é preso por incêndio culposo em terreno baldio em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde de quarta-feira (3), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã, acusado de incêndio culposo.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o caso foi registrado por volta das 15 horas na Rua Clevelândia.

A equipe de serviço estava em patrulhamento nas proximidades do Cemitério Municipal quando avistou uma enorme quantidade de fumaça nas proximidades.

Os policiais se deslocaram ao local e se depararam com um incêndio em um terreno baldio, nos fundos do Posto de Saúde da Vila Monte Castelo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.

Em contato com um senhor que estava no local, ele confessou ter jogado uma bituca de cigarro no terreno, que acabou tomando proporções maiores.

Diante disso, foi dado voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas. Ele deve responder por incêndio culposo, que é o crime de causar incêndio sem a intenção de fazê-lo. É previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro.