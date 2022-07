Homem é preso por importunação sexual após tentar beijar menor a força

Da Redação

Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem foi preso na manhã de sexta-feira (8), suspeito de importunação sexual em Ivaiporã. Ele prestava serviço no Colégio Estadual Barbosa Ferraz e tentou beijar uma estudante a força.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe de serviço foi chamada por volta das 10h50 ao colégio. No local o diretor relatou que recebeu reclamação de uma aluna, dando conta que uma pessoa tentou beijá-la a força. Que segundo, o diretor seria um homem que foi contratado para fazer serviço de jardinagem na escola.

A adolescente relatou que estava no banheiro com as colegas, e que quando saiu encontrou o homem, que a chamou. Quando ela chegou perto, ele teria dito “que fazia tempo que ele a estava olhando, e queria um beijo”, então houve a negativa por parte dela, que lhe disse que contaria para seu pai e para a esposa do homem.

Mesmo com a negativa do beijo, ele ainda tentou beijar a boca da menor a força, onde ela recuou, e disse novamente que iria falar aos seus parentes. Então foi orientada por ele a não contar para ninguém. Em seguida a adolescente procurou uma orientadora e a direção da escola.

Sendo então solicitada à presença do Conselho Tutelar e a mãe da menor. Após o colhimento das informações foi dado voz de prisão ao autor e encaminhado a 6ªCIPM para confecção de documentação pertinente e posteriormente 54ª DRP para procedimentos cabíveis.

