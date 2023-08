Homem é preso por importunação sexual a adolescente de 15 anos

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (14) um homem em Rosário do Ivaí acusado de mostrar o órgão sexual para uma adolescente em via pública. O crime aconteceu em uma praça no centro da cidade.

A equipe policial foi acionada e conversou com a solicitante, uma jovem de 15 anos. A adolescente relatou que estava parada na praça pública quando um indivíduo teria mostrado seu órgão sexual para ela.

Ela também passou as características do indivíduo, que estaria com uma camiseta rosa listrada, calça jeans, chinelo e boné.

Ainda segundo informações colhidas com a vítima e com sua tia que também presenciou a situação, não é a primeira vez que o homem pratica o ato em via pública.

Inclusive, já havia feito algo semelhante com outra familiar da vítima e já chegou a ser expulso de um ônibus do transporte urbano por mostrar seu órgão sexual para mulheres.

Os policiais realizaram diligências e encontraram o autor na Rua Mato Grosso sentado em frente a um supermercado. Sendo dada a voz de prisão, ele foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.

