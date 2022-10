Homem é preso por importunação contra crianças de 10 e 11 anos

Da Redação

Na tarde de sábado (8), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem por importunação sexual contra duas meninas na Praça da República em Borrazópolis. De acordo com a PM, ele já tem nove passagens por fatos semelhantes.

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta das 13h40, a avó das meninas observava as netas brincando na calçada da casa dela, que fica localizada em frente à Praça da República.

A avó percebeu que um homem que estava sentado em um dos bancos da praça, começou a mandar beijos para as meninas de 10 e 11 anos.

Depois, ele retirou do bolso dinheiro e ofereceu para as meninas, ele também batia palmas para chamar a atenção das crianças. Em determinado momento, o homem abaixou a calça e começou a se masturbar, olhando as meninas brincarem. Imediatamente, a avó das acionou a equipe policial e retirou suas netas do local.

Os policiais militares foram ao local e realizaram a prisão do importunador, que foi encaminhado para o DPM de Borrazópolis para a confecção do boletim de ocorrência.

Na sequência, o detido foi encaminhado para laudo de lesões corporais e entregue na 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Faxinal para as medidas cabíveis.

O Conselho Tutelar de Borrazópolis também foi acionado e vai acompanhar o caso.

