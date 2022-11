Homem é preso por importunação contra adolescente de 13 anos

Da Redação

A Polícia Militar atendeu no início da noite de sábado (26) em Lidianópolis, um caso de importunação sexual contra um menor de 13 anos. O caso foi por volta das 19 horas. Um homem foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do destacamento de Jardim Alegre foi acionada em apoio ao Conselho Tutelar de Lidianópolis para uma situação de importunação sexual contra um menor.

No local, o menor relatou que estava com uma amiga do lado de fora do campo sintético, quando chegou até sua pessoa um homem, trajando shorts jeans e camiseta cinza e passou a dizer palavras ofensivas: “Você é v…? Você quer que eu te …?”. na sequência ainda o homem disse: “Se eu te f…, você não vai aguentar!”.

Em seguida o autor entrou no campo sintético, e passou a jogar com alguns adolescentes. Durante o jogo, o indivíduo chegava até onde o menor estava e continuava com as ofensas.

Em determinado momento, o indivíduo chegou novamente na grade, e passou a tirar as roupas, tirando a camiseta e o shorts jeans que estava usando, ficando apenas com um shorts bege que estava por baixo, e passou a pegar em suas partes íntimas, e direcionando os gestos a ele.

Posteriormente o menor e sua amiga estavam saindo do local o autor ainda não identificado disse nas seguintes palavras para o menor: “Não vai não princesinha, fica aqui!”. A amiga do menor que havia tirado uma foto do autor mostrou a equipe.

Diante das características do autor, a equipe saiu em diligências e localizou o suspeito em um bar às margens da rodovia PR-466, sendo então dado voz de prisão.

Como o homem se encontrava muito agitado e nervoso foi necessário o uso de algemas.

Após ser cientificado de seus direitos, juntamente com a vítima, a testemunha e seus representantes legais, foram encaminhados ao DPM de Jardim Alegre para confecção BOU e posteriormente à 54ª Delegacia Regional Polícia Civil de Ivaiporã.

