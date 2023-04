Homem é preso por furto na casa do próprio primo, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR), através da 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, prendeu em flagrante em Ivaiporã nesta quarta-feira (5), o autor de furto qualificado ocorrido na noite anterior, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

A vítima relatou que ao chegar no sítio da família pela manhã encontrou a janela arrombada e a casa revirada. Foram levados da casa, uma geladeira; um botijão de gás; um engenho de cana; uma bomba de encher pneu e um rádio pequeno.

Diante disso, uma equipe da PCPR foi ao local para averiguar os fatos. Analisando as marcas deixadas na terra, foi possível chegar até a residência do suspeito, primo da vítima, no local foram encontrados todos os objetos furtados, o conduzido não ofereceu resistência.

Os objetos foram devolvidos à vítima, o investigado foi conduzido até a delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Após a total apuração dos fatos, todo o colhido será remetido à Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias que poderão ser encaminhadas diretamente ao WhatsApp – (43) 3472-1181.