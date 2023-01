Homem é preso por embriaguez após colisão entre carros em Grandes Rios

Da Redação

Um homem foi preso na tarde de domingo (15) por dirigir alcoolizado em Grandes Rios. O teste do etilômetro foi feito após ele se envolver em um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Brasil com José Monteiro de Noronha.

O acidente, segundo a Polícia Militar (PM), aconteceu às 17h30, quando um VW Santana e um GM Celta prata na iminência de se cruzarem em uma pequena rotatória acabaram colidindo.

Após o teste do etilômetro em ambos os condutores, um deles teve como resultado 0,90 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. O homem confirmou que havia bebido em uma festa de aniversário. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.



O veículo Celta constava de débitos de licenciamento, sendo então guinchado ao pátio do Detran/DPM. O outro veículo estava com os impostos em dia e foi liberado no local.

Embriaguez ao volante em Borrazópolis

Em Borrazópolis, um motorista também foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, por embriaguez ao volante.

Ele foi abordado quando dirigia um VW/Saveiro branco rebaixado e com o som excessivamente alto, nas imediações da Praça da República. Além disso, durante a abordagem foi verificado que ele estava com Carteira Nacional de Habilitação (CHN) suspensa, conduzia o veículo com chinelos de dedo e apresentava sintomas de embriaguez. Sendo realizado o teste de bafômetro, que teve como resultado 0,32mg/l, o que caracteriza crime de trânsito.

O carro que constava alterações de características foi apreendido e encaminhado ao pátio do DPM de Borrazópolis sendo feitas as notificações cabíveis.

