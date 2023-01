Homem é preso por embriaguez ao volante após dar ‘cavalinho de pau’

Da Redação

Imagem ilustrativa

O motorista de um Ford Fiesta foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Ivaiporã na noite de terça-feira (17) por embriaguez ao volante, depois que chegou em um posto de combustíveis na Av. Brasil fazendo manobras perigosas ‘cavalinho de pau’.

Após quase colidir contra outros carros que estavam no pátio, funcionários e clientes fizeram contato com a Polícia Militar (PM) através do 190.

Quando os policiais militares chegaram ao posto de combustíveis, os frentistas apontaram o motorista, que ao ver a equipe policial correu em direção a lanchonete e se escondeu entre os clientes.

Sendo dada voz de abordagem ele confirmou que dirigia o Fiesta e teria ingerido bebida alcoólica (um corote de aguardente). Oferecido teste de etilômetro o abordado se recusou.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado primeiramente à 6ª CIPM. Enquanto era confeccionado o BOU o homem começou a bater a cabeça e chutar o compartimento vindo a quebrar a placa acrílica que separa o compartimento e o banco traseiro.

Posteriormente o rapaz foi conduzido para UPA para termo de lesão corporal e entregue ao plantão policial para procedimentos cabíveis.

