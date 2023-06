Homem é preso por embriaguez ao volante após ameaçar ex-namorada

Após diversas tentativas, ele não conseguiu realizar o teste, com isso foi dada a voz de prisão

Um homem foi preso por ameaça e embriaguez ao volante na tarde de terça-feira (20) em Borrazópolis.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe de serviço em patrulhamento pela cidade foi abordada por uma mulher, ela relatou que seu ex-namorado a ameaçou dizendo “se eu não te matar hoje, amanhã eu te mato” e ainda disse que iria buscar a faca na casa dele.

Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar contra o autor, a equipe realizou patrulhamento. Ele foi encontrado na Av. Paraná conduzindo um Fiat/Brava. Sendo então realizada a abordagem.

De imediato os policiais constataram que abordado apresentava sinais de embriaguez, como desordem nas vestes, hálito etílico e odor alcoólico e dificuldade de equilíbrio.



Sendo oferecido o teste do etilômetro, após diversas tentativas, ele não conseguiu realizar o teste, com isso foi dada a voz de prisão ao autor.

Após confecção do B.O.U no destacamento da PM, o detido foi encaminhado para a 53ª DRP de Faxinal para as medidas cabíveis.

O veículo estava em situação regular, porém como não apresentou condutor habilitado, foi encaminhado ao pátio do DPM de Borrazópolis.