Homem é preso por embriaguez ao ser flagrado dirigindo em zigue-zague

Um homem de 33 motorista , que dirigia embriagado pela Rua José Alexandrino de Bonfim em Cruzmaltina foi preso pela Polícia Militar, neste domingo (10).

A polícia chegou até o motorista durante patrulhamento na cidade e se deparou com um Fiat/Palio preto que transitava em ziguezague, em alta velocidade e arrancando bruscamente patinando os pneus.

Ao receber voz de abordagem na Rua José Alexandrino de Bonfim por pouco não bateu no canteiro.

O motorista apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados e dificuldade no equilíbrio, e desembarcou do veículo com bastante dificuldade. A habilitação dele também se encontrava suspensa até 17 de outubro.

Indagado se ingeriu bebida alcoólica, este afirmou que sim, que tomou duas latas de cerveja.

Foi então realizado o teste do bafômetro que aferiu a quantia de 0,38 mg/L, configurando o crime de trânsito.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 53ª DRP de Faxinal.

