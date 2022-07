Homem é preso por dever R$ 24 mil em pensão alimentícia no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele pode ficar preso por 90 dias ou até que realize o pagamento

A Polícia Civil (PC) de Faxinal, no norte do Paraná, prendeu um homem, de 25 anos, por não pagar pensão alimentícia. O fato ocorreu nesta segunda-feira, 18. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Família da Comarca de Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, a dívida do rapaz seria de aproximadamente R$ 24 mil reais. Segundo os investigadores da delegacia de Faxinal, o homem nunca teria pago a pensão, por isso o valor acumulado, mas não souberam informar há quanto tempo existe a dívida e nem quantos filhos ele tem.

Após duas tentativas anteriores de cumprimento do mandado, o homem foi localizado na zona rural do município de Rosário do Ivaí e em seguida, foi encaminhado à cadeia pública de Faxinal.

continua após publicidade .

Ele pode ficar preso por 90 dias ou até que realize o pagamento.

Siga o TNOnline no Google News