Homem é preso por desobediência e resistência ao ser abordado

Um homem foi preso na tarde de quinta-feira (15) por desobediência e resistência ao ser abordado, em São João do Ivaí no centro norte do Paraná

A equipe do destacamento da Polícia Militar local, estava em patrulhamento pela Rua Aparecido Bezerra Guedes e se deparou com um homem transitando a pé no meio da rua com duas mochilas.

Dada a voz de abordagem, o indivíduo de imediato começou a indagar os policiais o motivo da abordagem.

Prosseguindo com a situação, ao ser ordenado que retirasse as bolsas para ser feita a verificação, ele não acatou as ordens e as bolsas tiveram que ser retiradas de suas mãos.

Após a revista pessoal, foi ordenado ao abordado que colocasse as mãos na frente do corpo para que fosse revistado, porém não obedeceu.

O homem recebeu voz de prisão e, mesmo resistindo, foi levado algemado para o destacamento policial, onde foi lavrado termo circunstanciado por desobediência e resistência, sendo liberado logo após.

