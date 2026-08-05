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DESCUMPRIMENTO JUDICIAL

Homem é preso por descumprir medida protetiva em Ivaiporã

Polícia Militar encontrou o suspeito após apoiar o Samu no atendimento de um adolescente em surto psicótico.

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 07:29:25 Editado em 05.08.2026, 07:29:22
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Homem é preso por descumprir medida protetiva em Ivaiporã
Autor Suspeito foi preso e encaminhado, junto com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por descumprir medida protetiva em Ivaiporã na tarde de segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para dar apoio ao Samu no atendimento de um adolescente em surto psicótico.

No local, a mãe informou que o ex-companheiro havia acabado de retirar o filho da residência em um Fiat Fiorino, mesmo existindo uma medida protetiva de urgência contra ele.

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LEIA MAIS: Previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (5)

Ainda de acordo com a PM, a mulher relatou que o homem vinha frequentando as imediações da casa, o que causava temor por sua segurança. Diante das informações, policiais e socorristas foram até o endereço do suspeito.

Conforme a corporação, o adolescente recebeu atendimento médico no local, foi liberado e ficou sob os cuidados de um familiar responsável. Durante a abordagem, o homem confirmou que tinha conhecimento da medida protetiva.

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Diante do descumprimento da decisão judicial, o suspeito foi preso e encaminhado, junto com a vítima, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.

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Descumprimento ivaipora MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR surto psicótico violência domestica
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