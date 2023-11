Homem é preso por desacato após pesca em condomínio de Ivaiporã

A equipe de serviço da Polícia Militar estava em patrulhamento pelas imediações da Vila Residencial de Furnas, em Ivaiporã, quando foi abordada pelo vigilante, que estava prestando serviço na portaria do condomínio. Ele relatou, que um homem estaria pescando no lago e que tentou conversar com ele, porém foi desacatado.

Diante dos fatos a equipe da PM abordou a pessoa que estava na beira do lago com uma linhada de mão enrolada em uma garrafa pet, com anzol lançado na água com isca de peixe, a qual já havia pescado.

Segundo a PM, os policiais tentaram orientar o autor, porém ele também desacatou a equipe policial com palavras ofensivas. Diante disso, foi dada de prisão ao autor que desobedeceu e resistiu.

Após contido e algemado foi conduzido para a 54ªDRP de Ivaiporã para a lavratura de flagrante, sendo apreendido os materiais.

