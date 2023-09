Homem é preso por ameaçar irmã e descumprir medida protetiva

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na manhã de quinta-feira (21), por volta das 8 horas, a Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Sergipe em Faxinal para atendimento a uma situação de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

continua após publicidade

No local a solicitante relatou que seu irmão no dia anterior passou a proferir ofensas contra ela dizendo “você e uma ladra, pegou dinheiro da mãe”. Que o irmão bebe frequentemente realiza esse tipo de ofensas.

- LEIA MAIS: Câmera filma dupla que furtou loja em Apucarana; um acabou preso

continua após publicidade

Ambos residem na mesma casa de seus pais, e no mesmo quintal reside a ex-mulher do denunciado que possui medida protetiva contra ele. Sendo que o indivíduo teria proferido diversas injúrias contra a vítima dizendo “sua safada, sem vergonha, você não vale nada”. Como o indivíduo não se encontrava no local, a PM orientou a vítima.

Mais tarde, por volta das 11 horas, os policiais foram novamente acionados para o mesmo endereço. A mulher relatou que seu irmão, chegou na residência alterado e fazendo ameaças “você arrumou pra sua cabeça, você tem dois dias pra sair dessa casa senão você vai ver o que eu farei”. Relatou ainda que presenciou seu irmão fazendo ameaças de morte para a ex-mulher dizendo, ¨eu vou matar a …, dou um tiro na cabeça dela”.

Diante do exposto e visando pela integridade das mulheres foi dada voz de prisão ao autor, que encontrava-se na esquina da residência. Ele foi encaminhado a 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal para as providências pertinentes ao fato.

Siga o TNOnline no Google News