Homem é preso por ameaçar esposa e disparar arma em Mauá da Serra

Um homem de 30 anos foi preso na noite de sábado (1), em Mauá da Serra, região norte do Estado, após ameaçar matar a esposa. A Polícia Militar (PM) foi acionada por vizinhos da vítima que ouviram os disparos efetuados por volta das 23 horas.

A vítima relatou que o marido foi buscá-la na saída do serviço. Embriagado, o homem mostrou uma arma de fogo para o vigilante do local onde a mulher trabalha. Quando chegaram na residência, o homem ameaçou matar a esposa e ainda efetuou dois disparos no quintal.

De acordo com a PM, uma equipe foi até o local e ordenou que o homem saísse de casa, pedido que não foi atendido. Após um tempo, o suspeito resolveu sair da casa e negou que estava armado.

O irmão do autor, entretanto, afirmou que havia uma arma embaixo da cama, mas nada foi encontrado no local. As buscas continuaram pela casa e no quintal foram localizados um coldre e 4 munições, sendo três munições calibre 38 e uma munição não definida. Contudo, a arma não foi localizada.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de munição de uso permitido, ameaça e violência doméstica.

