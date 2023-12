Homem é preso por ameaçar esposa com faca em Jardim Alegre

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na noite de terça-feira (5) em Jardim Alegre, após ameaçar a esposa com uma faca na Rua Tupi. A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que foi acionada por uma vizinha da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vizinha relatou que a vítima estava brigando com o marido e que essas discussões acontecem com frequência.

A equipe policial foi até a residência da vítima e conversou com ela. A mulher relatou que o marido chegou embriagado em casa e começou a discutir com ela. Ele pegou uma faca e ameaçou matá-la.

Diante das informações, a equipe policial deu voz de prisão ao homem. A faca foi localizada escondida na residência e apreendida.

Ambas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Ivaiporã, onde o homem foi autuado em flagrante por ameaça.

