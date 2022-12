Homem é preso por ameaçar e exigir dinheiro de clientes dentro de loja

Da Redação

Na manhã de sábado (10), a Polícia Militar de Jardim Alegre prendeu em flagrante, um homem após ele ameaçar e exigir dinheiro de clientes dentro de lojas no centro da cidade.

Por volta das 9h30, a guarnição foi chamada para um estabelecimento comercial na Av. Matos Leão, onde um indivíduo conhecido no meio policial por vários crimes estaria no local exigindo dinheiro e ameaçando um senhor.

No local, o solicitante relatou que o autor aparentemente drogado tentou subtrair dinheiro de um cliente, e diante da situação, inclusive por esse cliente ser idoso, optou por intervir.

Momento em que o indivíduo tomou posse de uma pedra para tentar agredi-lo, porém, se evadiu tomando rumo ignorado.

Diante disso foi iniciada diligências, e na sequência o Copom repassou aos policiais, o mesmo tipo de situação em outro comércio (Quatro Estações), próximo ao local.

Os policiais encontraram o suspeito saindo da loja. Ele resistiu a abordagem investindo contra equipe, mas acabou contido. Foi encontrado com o rapaz R$ 6,00 e um celular.

A vítima contou aos policiais que encontrou o autor na porta do comércio e este o seguiu para dentro. No momento que a vítima pagava a conta no caixa, o autor exigiu que ele desse R$50,00, porém, o cliente disse que não tinha o valor.

Foi quando o rapaz começou a proferir ameaças como “me dá o dinheiro se não vou te pegar, vou te dar uma voadora!”.

Diante da situação a dona da loja também interviu e exigiu que ele saísse do local, e também foi ameaçada “vou fazer você calar a boca!”.

Para evitar maiores confusões, o cliente entregou R$ 6,00 que tinha no bolso para o autor, que mesmo após pegar o valor, desferiu um soco no peito do senhor e saiu do estabelecimento, quando foi abordado pelos policiais.

Diante dos relatos das vítimas e interesse de manifestação foi dada voz de prisão ao rapaz e encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ivaiporã.

