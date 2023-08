Homem é preso por ameaçar e agredir os pais idosos em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso em Ivaiporã por ameaçar de morte e agredir os pais idosos. O caso ocorreu na noite de terça-feira (15), na estrada dos Três Ranchinhos, no Distrito de Jacutinga.

continua após publicidade

A Polícia Militar foi acionada e no Jacutinga fez contato com o solicitante, um dos filhos do casal de idosos que os acompanhou até a casa de seus pais.

- LEIA MAIS: Polícia Militar averigua denúncia de suposto sequestro em Ivaiporã

continua após publicidade

As vítimas relataram que o autor chegou em casa visivelmente alterado, e passou a ofendê-los com palavrões e ameaçá-los dizendo que iria agredir e matar os mesmos.

Ainda segundo os pais, o autor é usuário de drogas e faz excessivo uso de bebidas alcoólicas e que as ameaças e agressões são recorrentes.

O pai disse ainda que aproximadamente há 20 dias foi agredido com socos e levou uma “gravata”, mas que não denunciou pois teria medo das ameaças que ele faz.

Diante dos fatos relatados, o rapaz que estava bastante alterado, foi levado à 54ª Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelos crimes de agressão e ameaça.

Siga o TNOnline no Google News