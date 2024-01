Homem é preso por ameaçar de morte a ex-convivente em Faxinal

O caso foi na madrugada deste primeiro dia do ano

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (1º), em Faxinal, no Paraná, após ameaçar de morte sua ex-convivente.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o homem a perseguiu quando voltava da igreja com sua mãe. Ele também proferiu diversos xingamentos e mencionou estar armado.

- LEIA MAIS: Homem chama a polícia após discussão com vizinho por causa de cachorro

continua após publicidade

Logo depois, o homem foi até a residência da vítima e começou a jogar pedras. O pai da vítima interviu e o autor se evadiu do local.

O pai da vítima relatou aos policiais que um parente do ex-genro o procurou anteriormente e mostrou uma foto de uma garrucha, dizendo que era a arma que o autor teria comprado para usar contra eles.

Diante do interesse da vítima em representar contra o autor e solicitar a medida protetiva de urgência, as equipes RPA e Rotam e Bravo, realizaram diligências e localizaram o autor. Nada de ilícito foi encontrado com ele e foi dada voz de prisão.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Juarez Barreto para ser confeccionado o laudo de lesões e, por fim, encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News