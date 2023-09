Homem é preso por ameaça e agressão contra a companheira, na região

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso em flagrante, na noite de quarta-feira (27), por violência doméstica contra sua esposa, em Borrazópolis. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 21 horas.

Chegando no local na Rua Ceará, a solicitante informou a equipe que seu convivente havia puxado seu cabelo, apertado seu braço, e proferido xingamentos a chamando de vagabunda, dentre outros palavrões.

Ela afirmou também que vem sofrendo ameaças de morte. A vítima apresentava marcas de pressão no antebraço direito.



A equipe entrou no quintal da residência e abordou o convivente. Ele apresentava uma pequena lesão no ombro esquerdo, que segundo ele, teria sido causada por uma mordida.

Diante dos fatos e do interesse em representação da vítima, o envolvido foi preso em flagrante por violência doméstica e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, para as medidas de polícia judiciária.

