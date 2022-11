Homem é preso por aliciamento de menores e tráfico em Cambira

Da Redação

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (10), em Cambira, por aliciamento de menores e tráfico de drogas pela Polícia Militar (PM). Na casa dele, conforme os policiais, foi encontrado um pé de maconha e uma porção de maconha. Além disso, conforme informações repassadas pelo comandante Vecchi, também foram apreendidos três adolescentes, com mais de 20 gramas da mesma droga.

Conforme o sargento, na manhã desta quinta (10), dois menores foram abordados próximo a uma represa. Com eles, os policiais localizaram a droga e acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência. Quando estavam no destacamento, conforme o comandante, um deles passou o nome de mais um adolescente, que foi localizado posteriormente e que também citou o nome do homem que fornecia as drogas para os menores.

"Fomos até a casa do maior citado pelo adolescente e a irmã deixou nossa equipe entrar. No local, localizamos um pé de maconha e mais uma porção da mesma droga. Acionamos também a equipe do Canil de Apucarana, mas mais nada foi encontrado", explica o sargento Vecchi.

Os três menores foram apreendidos e o maior foi preso pela PM. Todos foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) e ficaram à disposição da justiça.

