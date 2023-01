Homem é preso por agressão contra a esposa em Ivaiporã

Da Redação

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (11), por violência doméstica na Rua Xavante, em Ivaiporã.

A vítima acionou a polícia através do 190, por volta das 13 horas, relatando que foi agredida fisicamente.

No local a solicitante contou aos policiais, que após um desentendimento, o marido passou a lhe xingar com palavras de baixo calão, e lhe deu um soco no rosto, além de puxar o cabelo.



O autor que se encontrava presente negou as acusações. Porém com a vontade da solicitante em representar contra o autor, foi dada voz de prisão.

Ele foi encaminhado até a 6ª Companhia Independente da Policia Militar para confecção de documentos pertinentes.

Posteriormente foi conduzido até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis ao caso.

