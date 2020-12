Homem é preso por agredir namorada com socos na cabeça - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um homem, de 34 anos, foi preso nesta terça (1º), em Bom Sucesso, após agredir a namorada, de 28 anos.

A equipe recebeu solicitação via Central de Comunicações, que dizia que um homem estava agredindo uma mulher. No local, conforme a PM, a vítima disse ter sido agredida por vários socos na cabeça e apresentava diversos hematomas no pescoço.

O agressor, de acordo com no boletim, seria o namorado da vítima, que ainda estava no local das agressões.

A PM deu voz de prisão ao homem, que foi encaminhado ao Destacamento Policial para confecção do Boletim. Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.