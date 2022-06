Homem é preso por agredir e ameaçar matar convivente em Faxinal

Da Redação

Policiais militares prenderam de um homem de 50 anos acusado de agredir e ameaçar matar a convivente na noite de sexta-feira (10), em Faxinal. A violência doméstica aconteceu na Rua Ana Neri, por volta das 20h30, segundo a Polícia Militar (PM).

A equipe de serviço foi acionada via COPOM e no local conversou com a vítima. Ela relatou que estava no bar, quando seu convivente chegou e sem motivo algum aparente começou a lhe agredir, a pegando pelo pescoço vindo a causar lesão corporal.

Disse ainda, que após as agressões ele passou a lhe ameaçar de morte dizendo “que iria pegar uma arma de fogo para lhe matar”.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o agressor. Ele foi transportado no camburão da viatura sem a necessidade de algemas.

As partes foram encaminhadas ao Hospital Municipal para confecção do laudo de lesões corporais e depois conduzidos a 53ª DRP de Faxinal para as providências de polícia judiciária.