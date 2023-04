Homem é preso por agredir companheira com cabo de enxada, em Ivaiporã

Da Redação

Na noite de segunda-feira (17), um homem que não teve a identidade revelada foi preso por policiais militares após agredir a esposa com o cabo de uma enxada. A ocorrência aconteceu no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, na região Centro Norte do Paraná.

Por volta das 21 horas, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para o Bairro Jardim Brasil no distrito de Jacutinga, para averiguar uma situação de violência doméstica.

No local, em contato com a solicitante, ela relatou que seu convivente chegou em casa embriagado e tiveram uma discussão.

Em determinado momento, o autor pegou um cabo de enxada e agrediu a companheira causando uma lesão no braço esquerdo.

Quando a vítima acionou a PM, o agressor pulou o muro dos fundos da residência e se escondeu num cafezal, a vítima com medo foi para a casa da vizinha.

Os policiais iniciaram as diligências nas proximidades e ao passarem pela frente da residência percebeu uma movimentação no interior. A equipe realizou a vistoria e ao entrar pela porta da sala o autor pulou a janela e novamente se escondeu no cafezal.

Os policiais retiraram a viatura de frente da residência e permaneceu no local, após aproximadamente 5 minutos o autor retornou.

Ele recebeu voz de prisão por lesão corporal e violência doméstica, e foi encaminhado para sede da 6ª CIPM para a confecção do B.O.U. e posteriormente conduzido à 54ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas de polícia judiciária.

