Homem é preso por agredir cachorra em via pública no Vale do Ivaí

Um homem de 42 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 20, depois de ser flagrado cometendo maus-tratos contra uma cachorra em via pública. A ocorrência, atendida pela Polícia Militar (PM), foi registrada na Rua Uruguai, região central do município de Cambira.

De acordo com o boletim da PM, populares que presenciaram a cena acionaram a polícia. Chegando no local, os agentes flagraram o homem enforcando o animal com a guia e desferindo chutes contra a cachorrinha. Ele foi abordado e, segundo os policiais, apresentava visíveis sinais de embriaguez.

Diante do crime de maus-tratos, o suspeito foi encaminhado até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O animal foi entregue para a mãe do suspeito.

Maus-tratos

Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime. As penas podem variar de detenção, de três meses a um ano, e multa.