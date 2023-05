Homem é preso por agredir a companheira com soco no rosto

Da Redação

Um homem foi preso no domingo (30), acusado de agressão contra a própria companheira na cidade de Faxinal.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 22h20, a equipe de serviço foi acionada para atender um caso de lesão corporal na Rua Joaquim José Vieira.

No local os policiais conversaram com a vítima, ela relatou que seu convivente havia lhe agredido com um soco no olho esquerdo, o que causou uma visível equimose.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao agressor que foi algemado devido seu estado de embriaguez. O homem se encontrava bastante alterado, e também apresentava várias escoriações pelo corpo.

Ele disse aos policiais que as escoriações foram causadas pelo filho que havia se evadido do local antes da chegada da equipe.

Autor e vítima foram conduzidos até o Hospital Municipal para exame de lesões corporais e posteriormente à 53ª DRP de Faxinal para as providências de polícia judiciária.

