Homem é preso pela Polícia Civil por tráfico e porte de arma em Jandaia do Sul

Um homem com duas condenações definitivas por tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná na tarde desta quarta-feira (4), em Jandaia do Sul, sob suspeita de reincidir no mesmo crime e pelo porte ilegal de arma de fogo. O investigado, que mora em Bom Sucesso, cumpria pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

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A captura resultou de um trabalho de inteligência e monitoramento conduzido pela equipe da Delegacia de Jandaia do Sul, que mapeou o transporte regular de entorpecentes entre cidades da região. Os agentes interceptaram o veículo do suspeito no perímetro urbano do município e encontraram cerca de um quilo de maconha escondido no interior do automóvel.

Em seguida, os policiais estenderam as buscas a uma área de mata nos arredores da residência do suspeito, onde localizaram o restante do material ilícito. O balanço total da operação contabilizou 1,257 kg de maconha, cerca de 16 gramas de cocaína, um revólver calibre .38, 20 munições intactas, uma balança de precisão, cédulas em dinheiro e o carro utilizado na distribuição das drogas.

Em razão do histórico criminal e do descumprimento das condições penais, a autoridade policial representou à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública e conter a reincidência delitiva.