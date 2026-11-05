Homem é preso pela Polícia Civil por tráfico e porte de arma em Jandaia do Sul
Investigado cumpria pena com monitoramento eletrônico quando foi interceptado transportando entorpecentes em veículo
Um homem com duas condenações definitivas por tráfico de drogas foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná na tarde desta quarta-feira (4), em Jandaia do Sul, sob suspeita de reincidir no mesmo crime e pelo porte ilegal de arma de fogo. O investigado, que mora em Bom Sucesso, cumpria pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.
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A captura resultou de um trabalho de inteligência e monitoramento conduzido pela equipe da Delegacia de Jandaia do Sul, que mapeou o transporte regular de entorpecentes entre cidades da região. Os agentes interceptaram o veículo do suspeito no perímetro urbano do município e encontraram cerca de um quilo de maconha escondido no interior do automóvel.
Em seguida, os policiais estenderam as buscas a uma área de mata nos arredores da residência do suspeito, onde localizaram o restante do material ilícito. O balanço total da operação contabilizou 1,257 kg de maconha, cerca de 16 gramas de cocaína, um revólver calibre .38, 20 munições intactas, uma balança de precisão, cédulas em dinheiro e o carro utilizado na distribuição das drogas.
Em razão do histórico criminal e do descumprimento das condições penais, a autoridade policial representou à Justiça pela conversão do flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública e conter a reincidência delitiva.