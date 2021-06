Homem é preso pela PM por porte ilegal de pistola 9mm

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Lunardelli, durante operação de fiscalização dos decretos estaduais e municipais de combate a pandemia, na Praça Comendador Geremia Lunardelli.

A situação foi por volta das 20h30, no local, a equipe de serviço encontrou dois homens sentados no banco da praça ingerindo bebidas alcoólicas.

Em busca pessoal, um dos abordados estava com uma pistola calibre 9mm na cintura. Em busca pelo carro do autor, foi encontrado dois carregadores da pistola, com 12 munições em cada um.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e encaminhado à Delegacia de São João do Ivaí.