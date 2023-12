Homem é preso pela PM de Grandes Rios após ser flagrado em ato obsceno

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de quarta-feira (27), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de praticar ato obsceno na Rua São Paulo, no centro de Grandes Rios, no Vale do Ivaí.

continua após publicidade

Por volta das 19h30, a PM atendeu a ocorrência após receber solicitação de uma moradora local. Ela informou que, em um terreno baldio vizinho, um homem estava se masturbando.

- LEIA MAIS: Motociclista de 69 anos sem CNH fica ferido em acidente em Ivaiporã

continua após publicidade

No local a mulher confirmou o relato e disse que ao ver a cena, entrou em sua casa e pediu ajuda à polícia. Ela também passou as características do homem que era conhecido.

Os policiais encontraram o suspeito, visivelmente embriagado, na casa de outro vizinho.

Diante dos fatos, tanto o autor quanto a testemunha foram conduzidos ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal.

Siga o TNOnline no Google News