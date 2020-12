Homem é preso pela PM após furtar loja na região central de Cambira - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) em Cambira, no final da manhã desta terça-feira (01), suspeito de ter cometido furto em um comércio, na região central da cidade.

No local, o proprietário relatou que três pessoas, sendo duas mulheres e um homem, entraram no seu comércio fazendo perguntas sobre produtos da loja, enquanto o homem foi para os fundos. Em determinado momento, ele ouviu barulhos vindos do depósito da loja e ao verificar, constatou que o homem estava lá, e ao ver o proprietário da loja o empurrou e saiu correndo.

O suspeito foi contido do lado de fora do estabelecimento, e ao verificar a mochila que estava com ele, foi encontrado um rolo de fio de cobre de 10mm contendo 100 metros, com valor comercial de R$ 1.500.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado juntamente com o produto furtado até a delegacia.