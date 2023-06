Homem é preso pela PM após furtar bateria de caminhão em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã prendeu, no início da tarde de sábado (17), no Jardim Paraná, um homem acusado de ter furtado a bateria de um caminhão e um aparelho celular.

continua após publicidade

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta das 13 horas, a equipe foi acionada para o Jardim Paraná em atendimento a uma situação de furto ocorrido na noite anterior

- LEIA MAIS: Suspeitos de integrar quadrilha de roubo de carros são presos

continua após publicidade

Chegando no endereço foi feito contato com o solicitante, estava presente também o autor do furto. O autor confirmou a autoria do furto da bateria de caminhão, sendo esta recolhida como prova.

O solicitante disse ainda que durante o trajeto que fez em busca da bateria juntamente com o autor no seu carro, notou a falta de seu aparelho celular. O autor confessou também o furto do celular, pedindo somente que não fizesse contato com a polícia.

O acusado foi indagado também sobre o furto do celular, a princípio ele negou o furto, sendo então encaminhado a 6ª CIPM para confecção do B.O.U.

continua após publicidade

Ao chegar na companhia ele relatou que o celular estava na casa dele, sendo que a equipe retornou e recuperou o aparelho.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão pelo crime de furto. Posteriormente o homem foi entregue ao plantão da 54ª DRP juntamente com a bateria para as providências cabíveis.

Amarok é furtada no Parque Industrial (outra ocorrência)

Uma caminhonete VW Amarok foi furtada no sábado (17) no Parque Industrial na divisa de Ivaiporã e Jardim Alegre.

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 18 horas, no local os policiais conversaram com a solicitante que relatou que deixou o veículo estacionado estacionada em frente a empresa que trabalha por volta das 14h30 ao retornar o veículo não estava mais no local.

Pelas imagens das câmeras do posto de combustíveis em frente ao local foi possível constatar que o furto ocorreu por volta das 14h30.

Siga o TNOnline no Google News