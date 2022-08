Homem é preso no PR após ameaçar policiais pela internet; veja

Da Redação

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta terça-feira em Jardim Alegre, no Paraná, pelo crime de ameaça. O alvo das ameaças é que chama atenção: policiais militares do município. A prisão, realizada pela equipe do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e radiopatrulha, é fruto de uma investigação iniciada em fevereiro deste ano.

Segundo o subcomandante da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Ivaiporã, tenente Vinícius Castro, as ameaças foram feitas em ambiente digital. “Nas redes sociais, ele ameaçou de morte os policiais usando de uma conta ‘fake’”, comentou, em coletiva de imprensa.

Diversas postagens em uma rede social ameaçavam a vida dos agentes de segurança pública que trabalham nos municípios de Ivaiporã, Jardim Alegre e São João do Ivaí.

Após o crime, investigações desenvolvidas pela Agência Local de Inteligência com acompanhamento do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário, levaram a polícia ao proprietário e usuário real da conta. Ele foi detido por força de mandado de prisão expedido pela Comarca de Ivaiporã. O detido tem registro criminal e já respondeu processos pelos crimes de tráfico e estelionato.

Segundo o tenente, a prisão deixa um recado a respeito dos crimes em ambiente digital. “A internet tem lei e quem faz uso dela tem que segui-la. A investigação mostrou que é possível identificar quem tenta se esconder”, comenta.

